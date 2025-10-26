DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin97.677 +1,7%Euro1,1632 +0,1%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Milliardendeal: Novartis will Avidity kaufen Milliardendeal: Novartis will Avidity kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
POL-Investition im Blick

So viel hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren gekostet

26.10.25 19:43 Uhr
So viel hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren gekostet | finanzen.net

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,2015 USD 0,0057 USD 2,90%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 25.10.2022 zu einem Wert von 0,9210 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1.085,78 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 212,61 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0,1958 USD belief. Mit einer Performance von -78,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com