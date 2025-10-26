So viel hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren gekostet

POL-Investition im Blick

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 25.10.2022 zu einem Wert von 0,9210 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1.085,78 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 212,61 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0,1958 USD belief. Mit einer Performance von -78,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net