So bewegt sich TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 6,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,73 EUR 0,07 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TeamViewer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 946.141 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,42 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 3,92 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,14 EUR.

Am 21.10.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,45 Prozent auf 189,48 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

