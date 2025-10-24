TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 6,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 6,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 6,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278.487 TeamViewer-Aktien.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 110,49 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,54 Prozent.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,102 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 189,48 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

