Analystenstimme

Ein skeptischerer Analystenkommentar hat die Aktien von TeamViewer am Freitag nur noch kurz ins Schlingern gebracht.

Nach ihrem Einbruch vom Mittwoch und weiterem Rekordtief vom Donnerstag konnten sie sich am Morgen schnell fangen. Zuletzt kosteten die Papiere des Softwareanbieters im XETRA-Handel rund 0,23 Prozent mehr bei 6,62 Euro.

Wer­bung Wer­bung

TeamViewer hatte die Anleger zur Wochenmitte mit niedrigeren Umsatzprognosen für 2025 und 2026 alarmiert. Die Aktien knickten daraufhin um 15 Prozent ein und weiteten den Jahresverlust auf rund ein Drittel aus. Am Donnerstag folgte mit 6,38 Euro noch ein etwas niedrigeres Tief, bevor sich die Aktien wieder etwas stabilisierten.

Die Experten der Investmentbank Oddo BHF strichen nun ihre Empfehlung, nachdem sie das Kursziel auf 7,50 Euro eingestampft hatten. Sie nahmen bei ihren Schätzungen bis 2027 eine "deutlich zurückhaltendere Haltung" ein. Ihre Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie sinken um bis zu knapp 29 Prozent. Der Aktienkurs liegt derweil bereits klar unter ihrem Kursziel.

FRANKFURT (dpa-AFX)