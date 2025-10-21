DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
TeamViewer Aktie

6,78 EUR -1,69 EUR -19,95 %
STU
Marktkap. 1,34 Mrd. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
NEU
WKN A2YN90

ISIN wurde kopiert
NEU
Symbol TMVWF

Symbol wurde kopiert
NEU
Symbol TMVWF

TeamViewer
TeamViewer
6,78 EUR -1,69 EUR -19,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Toby Ogg hob am Mittwoch die gesenkte Zielspanne für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) sowie die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zielspanne für die Umsatzentwicklung im nächsten Jahr hervor./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,48 €		 Abst. Kursziel*:
76,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
6,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
121,24%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

11:01 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.07.25 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

dpa-afx Unteres Ende TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
dpa-afx ROUNDUP: Teamviewer senkt Ausblick - Zukauf 1E unter den Erwartungen
StockXperts Teamviewer: Im Abwärtsstrudel
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gesenkte Wachstumsziele schocken Teamviewer-Anleger - Rekordtief
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Tiefenrausch
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gesenkte Ziele schicken Teamviewer vorbörslich auf Rekordtief
Dow Jones Teamviewer passt Prognose an
EQS Group EQS-News: TeamViewer Q3 2025: TeamViewer continues to deliver ARR and revenue growth YoY with 46% Adj. EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: TeamViewer SE: TeamViewer discloses Q3 2025 results and updates FY 2025 pro forma guidance
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
