TeamViewer Aktie
Marktkap. 1,34 Mrd. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Toby Ogg hob am Mittwoch die gesenkte Zielspanne für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) sowie die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zielspanne für die Umsatzentwicklung im nächsten Jahr hervor./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,48 €
|Abst. Kursziel*:
76,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
6,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
121,24%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|11:01
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
