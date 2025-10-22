DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.552 -0,1%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,34 +1,1%Gold4.128 +0,1%
Teamviewer passt Prognose an

22.10.25 06:37 Uhr
DOW JONES--Teamviewer ist nach dem dritten Quartal mit Blick auf die Umsatzentwicklung zurückhaltender geworden. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Softwarehersteller mitteilte, sieht er den Annual Recurring Revenue (ARR) in diesem Jahr nun nur noch im Bereich von 780 bis 800 Millionen Euro nach bislang in Aussicht gestellten 815 bis 840 Millionen. Den Gesamtjahresumsatz erwartet Teamviewer zwar immer noch innerhalb der ursprünglichen Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro, allerdings am unteren Ende.

Die gesenkte ARR-Prognose für 2025 wirkt sich auch auf den Umsatz im kommenden Jahr aus. So plant Teamviewer für 2026 nun mit einem Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent auf 790 bis 825 (zuvor: 850 bis 870) Millionen Euro. Das Management sei weiterhin fest entschlossen, das ARR-Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus zu beschleunigen, so das Unternehmen.

Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge in diesem Jahr hob Teamviewer auf rund 44 von bislang rund 43 Prozent an. Dies sei auf konsequentes Kostenmanagement zurückzuführen, hieß es.

Im dritten Quartal lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 46 (Vorjahr 47) Prozent. Das bereinigte Pro-Forma-EBITDA erreichte 87,7 (Vorjahr 86,9) Millionen Euro. Das bereinigte Pro-Forma-Nettoergebnis lag mit 52,7 Millionen Euro 13 Prozent über Vorjahr.

Der Pro-Forma-Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 4 Prozent auf 192 Millionen Euro zu. Der ARR stieg währungsbereinigt ebenfalls um 4 Prozent auf 756,8 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 00:38 ET (04:38 GMT)

