Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung - Verluste in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Während die Börse Südkoreas erneut ein neues Hoch verzeichnete, gab es an anderen Märkten teilweise Verluste.

So kam es an den chinesischen Märkten zu Abgaben. Der Hang-Seng-Index(Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zuletzt 0,93 Prozent auf 25.792,86 Punkte. Mit dem CSI-300-Index (CSI 300) und damit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen ging es um 0,23 Prozent auf 4.597,35 Punkte abwärts. Dabei habe die Unsicherheit über eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA belastet, so Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Auch australische Aktien gaben nach. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,71 Prozent auf 9.030,02 Punkte. Hier sei es wegen des Rückgangs der Preise von Gold und Silber zu Verlusten der Rohstoffwerte gekommen, merkte Innes an.

Der japanischen Nikkei 225 schloss unterdessen kaum verändert. Japans Exporte waren im September zum ersten Mal seit April wieder gestiegen. Probleme bereiteten dabei weiter die US-Zölle. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten gingen erneut deutlich zurück. Diesen Rückgang konnten die japanischen Konzerne aber durch deutliche Zuwächse bei den Exporten nach China und die Europäische Union ausgleichen. Die Erwartungen erfüllten die Exportendaten allerdings nicht ganz./mf/stk