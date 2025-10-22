APA ots news: Drei: Bernd Loacker ist CTIO bei Drei.

Wien (APA-ots) - Bernd Loacker (47) übernimmt ab sofort die Position des

Chief

Technology and Information Officers (CTIO) bei Drei und wird damit

Teil der Geschäftsführung.

In dieser Funktion verantwortet Loacker die gesamte Technik des

Telekom-Komplettanbieters. Das sind die Bereiche Access Network, Core

Network & Infrastructure sowie Products & IT. Sein Team umfasst mehr

als 600 Mitarbeiter:innen.

"Ich freue mich auf diese spannende, neue Herausforderung. Ich

durfte in meiner mehr als 20jährigen Zugehörigkeit zu Drei unsere

Infrastruktur und vor allem unser Mobilfunknetz, das zu den

modernsten weltweit zählt, aktiv mitgestalten. In meiner neuen

Funktion als CTIO ist es mir wichtig, dass die Themen Infrastruktur

und IT noch stärker zusammenspielen. Die Schwerpunkte für meine

künftige Arbeit liegen zum einen auf der Fertigstellung unseres 5G

Netzes und zum anderen auf Themen wie KI, digitale Transformation und

der Automatisierung des Netzbetriebes," so Loacker.

Loacker übernimmt die Position von Rudolf Schrefl, der diese nach

dem Ausscheiden des langjährigen CTO Matthias Baldermann

interimistisch und zusätzlich zu seiner CEO-Position übernommen hat.

"Bernd Loacker ist ein ausgewiesener Technikexperte, der unser

Geschäft, unser Unternehmen und unsere Herausforderungen genau

versteht und in der Branche hervorragend vernetzt ist", sagt Drei CEO

Rudolf Schrefl.

"Mit seiner umfassenden Erfahrung, seinem klaren Fokus auf Innovation

und seiner zukunftsgerichteten Denkweise wird er eine zentrale Rolle

bei der Weiterentwicklung unserer technologischen Basis und der

Effizienz unserer Organisation spielen. Bernd Loacker steht für

strategische Weitsicht und Umsetzungsstärke - Qualitäten, die

entscheidend sind, um Drei nachhaltig in eine erfolgreiche, digitale

Zukunft zu führen."

Zwtl.: Vom Lehrling bei Siemens zum CTIO bei Drei.

Der aus Götzis in Vorarlberg stammende Loacker ist seit 1979 in

der Mobilfunkbranche tätigt. Zu seinen ersten Projekten zählte die

Errichtung und Wartung von neuen Standorten. Seine berufliche

Karriere startete er in den 90er-Jahren bei Siemens, wo er in Bregenz

eine Lehre zum Nachrichtenelektroniker absolvierte.

Nach mehreren beruflichen Stationen in der Mobilfunksparte von

Siemens im In- und Ausland, wechselte Loacker 2004 als "Senior UTRAN

- RNC Network Planning Engineer" zu Drei und übernahm drei Jahre

später eine Teamleiter-Funktion. Ab 2013 war er Head of Access

Network und ab 2015 Senior Head of Access Network.

Loacker lebt in Purkersdorf und ist passionierter Taucher.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der

Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei

erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-

Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie,

Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand.

Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber

und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen

verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in

Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

