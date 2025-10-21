DAX24.281 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,74 -0,3%Gold4.276 -1,8%
Kursentwicklung

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Minusbereich

21.10.25 09:22 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 8,49 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 8,49 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 8,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.021 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 17.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

