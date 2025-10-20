DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.991 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
TeamViewer im Fokus

TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Montagnachmittag fester

20.10.25 16:09 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 8,37 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,46 EUR 0,44 EUR 5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 8,37 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,38 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 181.592 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 63,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,02 EUR am 17.10.2025. Abschläge von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,12 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Teamviewer: Historisches Tief in Sicht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

