TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 8,29 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 8,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,26 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 92.228 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 17.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 3,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,33 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

