So entwickelt sich TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag billiger

17.10.25 12:04 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag billiger

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 8,11 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,03 EUR -0,20 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 8,11 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 8,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 228.508 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 40,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umsetzen können.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
