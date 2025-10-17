TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 8,15 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 8,15 EUR nach. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,02 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,23 EUR. Zuletzt wechselten 493.851 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,46 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 8,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,53 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,33 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

