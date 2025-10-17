DAX23.880 -1,6%Est505.615 -0,7%MSCI World4.270 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.440 -0,5%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen! MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
TeamViewer im Fokus

TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

17.10.25 16:08 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 8,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,03 EUR -0,20 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 8,15 EUR nach. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,02 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,23 EUR. Zuletzt wechselten 493.851 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,46 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 8,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,53 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,33 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Teamviewer: Historisches Tief in Sicht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen