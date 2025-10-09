TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen TeamViewer-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Am 09.10.2022 wurde die TeamViewer-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,88 EUR. Bei einem TeamViewer-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,694 TeamViewer-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 8,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,31 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,31 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1,37 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Papiere an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Den ersten Handelstag begann das TeamViewer-Papier bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
