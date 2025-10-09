DAX24.622 +0,1%Est505.652 ±0,0%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.865 -1,2%Euro1,1615 -0,1%Öl66,48 +0,6%Gold4.031 -0,2%
TeamViewer-Investment im Blick

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

09.10.25 10:00 Uhr
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen TeamViewer-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,72 EUR -0,09 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 09.10.2022 wurde die TeamViewer-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,88 EUR. Bei einem TeamViewer-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,694 TeamViewer-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 8,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,31 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,31 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1,37 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Papiere an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Den ersten Handelstag begann das TeamViewer-Papier bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

