TeamViewer im Fokus

TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Freitagvormittag

17.10.25 09:22 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 8,22 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 8,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 8,20 EUR. Bei 8,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 15.387 Stück.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 8,13 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 1,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,33 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

