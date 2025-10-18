Seshaasai Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Seshaasai Technologies hat am 16.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,60 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
