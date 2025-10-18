Sprayking gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sprayking hat am 16.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sprayking hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 196,6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 30,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 282,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net