TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 8,27 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,27 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 8,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 24.118 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 39,37 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 8,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,02 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

