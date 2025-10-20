DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto14,82 +3,7%Nas23.021 +1,5%Bitcoin95.081 +2,0%Euro1,1652 -0,1%Öl60,77 -0,9%Gold4.345 +2,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Oktober 2025

20.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Mensch und Maschine Software Q3-Zahlen

11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz (detailliert)

18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25

08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 8/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi