ANALYSE-FLASH: Bernstein startet TKMS mit 'Underperform' - Ziel 74 Euro

21.10.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83,36 EUR -8,02 EUR -8,78%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) nach der Abspaltung aus dem Thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart. Am Montag wurden für die Papiere der Marinewerft auf Xetra bis zu 107 Euro gezahlt. TKMS befindet sich laut Rabier in einer perfekten Schnittmenge der Anlagethemen Rüstung, Deutschland und lange Geschäftszyklen. Der Turnaround sei in einem günstigen Umfeld klar erkennbar. Allerdings werde der eigentliche Underperformer TKMS an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
12:41TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
12:41TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

