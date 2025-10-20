TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zündet am Montagmittag Kursrakete
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die Aktionäre schickten das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 49,0 Prozent auf 89,37 EUR.
Um 11:48 Uhr sprang die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 49,0 Prozent auf 89,37 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 97,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.231.918 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
