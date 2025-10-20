TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein

So entwickelt sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 43,6 Prozent auf 86,16 EUR.

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 43,6 Prozent auf 86,16 EUR. Bei 107,00 EUR erreichte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.110.339 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

