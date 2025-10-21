TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 8,45 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 8,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 8,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.871 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 61,42 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,09 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,33 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

