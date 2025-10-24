DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.227 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag freundlich

24.10.25 16:08 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,67 EUR 0,02 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 6,63 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,76 EUR an. Bei 6,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.769.602 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 51,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 3,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,102 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 13,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
