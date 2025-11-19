TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,59 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,59 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,59 EUR. Bei 5,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.229 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 58,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,75 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,86 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 21.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 189,48 Mio. EUR gegenüber 168,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 10.02.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

