TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,63 EUR nach oben.

Um 11:39 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 5,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 147.507 Stück.

Bei einem Wert von 13,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2025). Gewinne von 140,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,93 EUR an.

Am 21.10.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,33 Prozent auf 189,48 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Teamviewer: KI-Angebot als Hoffnungsträger