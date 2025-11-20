TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,63 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 5,63 EUR. Bei 5,65 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.496 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 13,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 140,67 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Abschläge von 2,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,48 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

