TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 5,64 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 5,64 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 5,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 543.537 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 13,55 EUR. 140,46 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,93 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,48 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 168,68 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

