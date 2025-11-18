TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Mittag ausgebremst

TeamViewer im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 5,62 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 5,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,66 EUR. Bisher wurden heute 694.929 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 58,52 Prozent niedriger. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,44 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 11,93 EUR angegeben.

TeamViewer veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,25 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,48 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

