TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Dienstagvormittag nach

18.11.25 09:22 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Dienstagvormittag nach

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
5,60 EUR -0,17 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TeamViewer befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 5,70 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,65 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 284.748 TeamViewer-Aktien.

Am 02.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,55 EUR an. Gewinne von 137,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 5,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 11,93 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 168,68 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 189,48 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

