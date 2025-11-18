TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 5,63 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 5,63 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 5,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 942.028 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 13,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 140,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,93 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,48 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 168,68 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

