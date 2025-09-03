HPE-Aktie dennoch höher: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger
Spannung bei HPE: Am Mittwochabend legte der KI-Spezialist die Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2025 vor. So reagiert die Aktie.
Werte in diesem Artikel
Hewlett Packard Enterprise legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor.
Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,21 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag der Gewinn bei 0,38 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz übertraf HPE die Markterwartungen. Nach 7,71 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,136 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 8,77 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.
Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegte sich im nachbörslichen Handel um 1,45 Prozent aufwärts auf 23,15 US-Dollar.
