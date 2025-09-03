DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 ±-0,0%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1662 ±-0,0%Öl67,14 -0,4%Gold3.533 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an-- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus 10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus
Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Bilanz vorgelegt

HPE-Aktie dennoch höher: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger

04.09.25 07:17 Uhr
NYSE-Aktie HPE höher : HPE macht weniger Gewinn | finanzen.net

Spannung bei HPE: Am Mittwochabend legte der KI-Spezialist die Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2025 vor. So reagiert die Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,67 EUR 0,25 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hewlett Packard Enterprise legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor.

Wer­bung

Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,21 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag der Gewinn bei 0,38 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz übertraf HPE die Markterwartungen. Nach 7,71 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,136 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 8,77 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegte sich im nachbörslichen Handel um 1,45 Prozent aufwärts auf 23,15 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen