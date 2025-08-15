Microsoft-Aktie höher: Ehemaliger xAI-Finanzchef Mike Liberatore heuert wohl bei OpenAI an
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat Presseberichten zufolge den Ex-Finanzchef von xAI eingestellt.
Werte in diesem Artikel
Mike Liberatore werde Finanzmanager bei OpenAI und sei in dieser Position direkt Finanzchefin Sarah Friar unterstellt, berichtete CNBC unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher.
Liberatore hatte dieses Jahr die von Elon Musk gegründete Firma xAI nach nur wenigen Monaten wieder verlassen. Musk seinerseits ist einer der Mitgründer von OpenAI. Der Multimilliardär liegt jedoch mittlerweile mit dem Unternehmen und seinem Chef Sam Altman über Kreuz, unter anderem verklagen sich die Parteien gegenseitig.
Der Wechsel von Liberatore könnte die Fehde nun weiter anheizen. Er war bei xAI unter anderem stark in die Fundraising-Aktivitäten eingebunden sowie in die Erweiterung eines Rechenzentrums in Memphis. Bei OpenAI wird Liberatore jetzt die geplanten milliardenschweren Investitionen in die KI-Infrastruktur mitdelegieren.
Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 begann der Hype rund um Künstliche Intelligenz. OpenAI zufolge zählt ChatGPT derzeit fast 700 Millionen wöchentliche Nutzer.
Die Aktien von Microsoft, das stark in OpenAI investiert ist, gewinnen im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,31 Prozent auf 517,00 US-Dollar.
/lew/tav/zb
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com
