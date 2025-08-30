DAX23.660 -0,4%ESt505.431 -0,2%Top 10 Crypto16,18 +1,1%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.195 +0,1%Euro1,1801 +0,3%Öl67,11 -0,5%Gold3.688 +0,3%
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy

16.09.25 09:48 Uhr
Deutsche Bank AG hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.960,50 EUR 12,50 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Mit der Übernahme der Marinesparte der Werftengruppe Lürssen bekomme der Rüstungskonzern Zugang zu einem Bereich, der langfristig wachsen sollte und die Umsätze diversifiziere, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Risikoprofil unterscheide sich allerdings von dem anderer Bereiche. Laskawi geht mit Blick auf den ungenannten Kaufpreis davon aus, dass die Bewertungskennziffern vernünftig sein sollten und dass Rheinmetall hinsichtlich des Transaktionsvolumens nicht von der vorgesehenen Größenordnung abgewichen sein sollte. Wenn der neue Bereich die Umsatzziele erreiche, hätten die Konzernvorgaben für 2030 noch Luft nach oben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:31 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 1.976,00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.824 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 223,1 Prozent. Experten zufolge können Rheinmetall-Anleger am 06.11.2025 einen Blick in die Q3 2025-Bilanz werfen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

