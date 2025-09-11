DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.574 +0,2%Euro1,1730 -0,1%Öl65,89 -0,6%Gold3.649 +0,4%
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

12.09.25 03:51 Uhr
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Immer mehr Unternehmen setzen auf Bitcoin als Reserve. Das Ranking zeigt, welche börsennotierten und bald gelisteten Firmen die größten Bestände aufgebaut haben.

Öffentliche Daten von BitcoinTreasuries.net zeigen, welche Unternehmen derzeit die größten Bitcoin-Bestände halten. Zusammengenommen verfügen die zehn größten Akteure über mehr als 859.000 BTC im Wert von rund 90 Milliarden US-Dollar - das entspricht etwa 4 Prozent der maximal verfügbaren Bitcoin-Menge.

Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten Unternehmensbestände an Bitcoin aufgeführt, sortiert nach der Höhe ihrer Holdings. Nicht berücksichtigt sind dabei Staaten, Fonds oder private Firmen. Stichtag der Daten ist der 1. September 2025.

Redaktion finanzen.net

Top 10 Firmen mit Bitcoin

Platz 11: Das Ranking

Mit über 859.000 Bitcoin im Gesamtwert von mehr als 90 Milliarden US-Dollar halten börsennotierte Unternehmen inzwischen rund 4 Prozent der maximalen Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins. Grundlage der Übersicht sind die Angaben von BitcoinTreasuries.net, ergänzt um aktuelle Firmenmeldungen und Marktberichte. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten börsennotierten Bitcoin-Halter - sortiert nach der Höhe ihrer Bestände. Stichtag der Angaben ist der 1. September 2025.

Quelle: bitbo.io, Bild: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

Platz 10: Coinbase

Die US-Kryptobörse Coinbase hält 11.776 BTC (ca. 1,3 Milliarden US-Dollar) und ist bekannt für innovative Produkte wie das Wrapped-Bitcoin cbBTC. Als größte börsennotierte Krypto-Plattform profitiert Coinbase stark vom wachsenden Bitcoin-Markt.

Quelle: bitbo.io, Bild: Primakov / Shutterstock.com

Platz 9: CleanSpark

Der US-Miner CleanSpark besitzt 12.703 BTC (ca. 1,4 Milliarden US-Dollar). Statt Bitcoin teuer zu kaufen, setzt die Firma auf kosteneffizientes Mining mit Anlagen in mehreren Bundesstaaten.

Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: Trump Media & Technology Group

Das Medienunternehmen Trump Media & Technology Group von Donald Trump hält geschätzt 15.000 Bitcoin (ca. 1,6 Milliarden US-Dollar). Seit 2025 investiert die Firma massiv in Kryptowährungen und plant eigene Krypto-Produkte und ETFs.

Quelle: bitbo.io, Bild: Tom Pennington/Getty Images

Platz 7: Riot Platforms

Riot Platforms verfügt über 19.239 Bitcoin (ca. 2,1 Milliarden US-Dollar) und zählt zu den größten US-Mining-Unternehmen. Mit riesigen Anlagen in Texas und einer aggressiven Expansionsstrategie hat sich Riot an die Spitze der Branche gesetzt.

Quelle: bitbo.io, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 6: Metaplanet

Das "Asian Strategy" aus Japan, Metaplanet, besitzt 20.000 Bitcoin (~2,1 Milliarden US-Dollar). Innerhalb eines Jahres hat die Firma ihre Bestände mehr als verzehnfacht und strebt bis 2027 eine Reserve von über 210.000 BTC an.

Quelle: bitbo.io, Bild: Quality Stock Arts / Shutterstock.com

Platz 5: Bullish

Die Krypto-Börse Bullish ging im August 2025 an die Börse und hält seitdem 24.000 BTC (~2,6 Milliarden US-Dollar). Unterstützt von Peter Thiel setzt das Unternehmen stark auf Bitcoin als strategische Reserve.

Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 4: Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR)

Das Unternehmen startet mit 30.021 BTC (~3,3 Milliarden US-Dollar). Geleitet von Bitcoin-Pionier Adam Back verfolgt BSTR das Ziel, möglichst viele Bitcoin pro Aktie zu akkumulieren und die reale Nutzung zu fördern.

Quelle: bitbo.io, Bild: Zapp2Photo / Shutterstock.com

Platz 3: Twenty-One (XXI)

Das von Jack Mallers gegründete Unternehmen will 43.514 BTC (~4,7 Milliarden US-Dollar) halten. Im Fokus steht ausschließlich Bitcoin, unterstützt von Partnern wie Tether, Bitfinex und SoftBank.

Quelle: bitbo.io, Bild: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

Platz 2: Marathon Digital Holdings

Der US-Miner Marathon Digital Holdings hält 50.639 BTC (ca. 5,5 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen baute eine der größten Mining-Operationen Nordamerikas auf und finanziert seine Bitcoin-Käufe über Anleihen und Kapitalerhöhungen.

Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Strategy (ehemals MicroStrategy)

Mit 632.457 BTC im Wert von rund 68 Milliarden US-Dollar ist Strategy der unangefochtene Spitzenreiter. Michael Saylor machte Bitcoin zum zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie und verfolgt den Plan, die Bestände kontinuierlich auszubauen.

Quelle: bitbo.io, Bild: Strategy

In eigener Sache

Bildquellen: tungtaechit / Shutterstock, Lukas Gojda/Shutterstock.com

