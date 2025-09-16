DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,33 -0,4%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1728 ±-0,0%Öl67,23 +0,5%Gold3.636 -0,2%
10 vor 9

Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart - Rheinmetall mit Milliardenübernahme

15.09.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Rheinmetall mit Milliardenübernahme | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.698,2 PKT -5,5 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.388,2 PKT 301,8 PKT 1,16%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
44.768,1 PKT 395,6 PKT 0,89%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.870,6 PKT -4,7 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte positiv starten

Der DAX sowie der TecDAX werden mit leichten Aufschlägen erwartet.

2. Börsen in Fernost bewegen sich in verschiedene Richtungen

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 am Freitag schlussendlich um 0,89 Prozent an auf 44.768,12 Punkte. Am Montag bleibt der japanische Handel jedoch wegen eines Feiertages aus.

Der Shanghai Composite verliert unterdessen 0,18 Prozent auf 3.863,52 Zähler.

In Hongkong geht es ebenfalls aufwärts. Der Hang Seng notiert am Montag zeitweise 0,19 Prozent im Plus bei 26.438,30 Einheiten (MEZ: 07:55).

3. Rheinmetall-Aktie: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf ihrer Militärsparte NVL geeinigt. Zur Nachricht

4. DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

Seit Wochen steht die DEUTZ-Aktie im Anlegerfokus. Neue Jahreshöchststände sind in Reichweite. Was Anleger wissen sollten. Zur Nachricht

5. Zwei Neuigkeiten verkündet: Kommt die Infineon-Aktie jetzt aus ihrer Lethargie?

Die Infineon-Aktie kommt 2025 bislang kaum vom Fleck - trotz mehrerer Meldungen mit erheblichem Zukunftspotenzial. Zur Nachricht

6. Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China

Trump hat weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten daran geknüpft, dass alle Nato-Staaten hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. Zur Nachricht

7. Alphabet-Aktie: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine

Die KI-Zusammenfassungen vor weiteren Suchergebnissen bei Google haben dem Internet-Konzern die erste Klage eines großen Medienunternehmens eingehandelt. Zur Nachricht

8. VW-Aktie: China-Chef sieht verschärften Preiskampf in China und Europa

VW-China-Chef Ralf Brandstätter rechnet auf dem weltweiten Automarkt mit einer weiter zugespitzten Lage. Zur Nachricht

9. Tesla-Aktie: Werk Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben

Der US-Elektroautobauer Tesla sieht nach eigenen Angaben trotz teils schwieriger Marktbedingungen "sehr gute Signale" für den Standort in Grünheide. Zur Nachricht

10. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben zum Wochenstart ihre leichten Gewinne der vergangenen Woche weiter ausgebaut.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com