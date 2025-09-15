DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Trump: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China. Tesla optimistisch - Werk Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben. Chef der Lufthansa-Tochter Swiss schließt Kündigungen nicht aus. Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab. Scope bestätigt Bestnote für Deutschland und Niederlande.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt begibt sich am Montag aufwärts.
Der DAX steigt 0,37 Prozent höher bei 23.785,26 Puntken in den Handel ein.
Der TecDAX beginnt ebenfalls mit Aufschlägen.
Der DAX startet am Montag freundlich in die neue Woche, größere Impulse bleiben jedoch aus.
Konjunkturdaten stehen zum Wochenauftakt nicht an, die Märkte richten den Blick daher auf Dienstag mit den US-Einzelhandelsumsätzen und vor allem auf die Fed-Entscheidung am Mittwochabend. Eine Zinssenkung gilt als sicher, manche Beobachter halten auch einen größeren Schritt um 0,5 Prozentpunkte für denkbar.
Charttechniker Christoph Geyer betont, dass sich der DAX im traditionell schwachen Monat September bislang stabil zeigt. Dennoch sei Vorsicht geboten, da Rückschläge nicht ausgeschlossen seien, bevor im Oktober möglicherweise die Jahresendrallye einsetzt.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die europäischen Aktienmärkte gehen verhalten an den Start.
Der EURO STOXX 50 bewegt sich zum Sitzungsbeginn nur wenig.
Die neue Handelswoche beginnt an den Börsen zunächst ruhig. Händler beobachten am Montag einen verhaltenen Start, da die Märkte auf die Zinsentscheidung und Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch warten. Vorher seien größere Impulse eher unwahrscheinlich, hieß es. Etwas Bewegung könnte es bei einzelnen Aktien geben, da am Freitag der Große Verfallstag für September-Optionen und -Futures ansteht.
Im Fokus stehen zudem die Herabstufung Frankreichs durch Fitch und deren mögliche Folgen. Solange die Renditeaufschläge französischer Anleihen gegenüber Bundesanleihen stabil bleiben, dürfte der Markt damit umgehen können. Belastend wirkten dagegen schwache Konjunkturdaten aus China: Die Arbeitslosenquote stieg, während das Wachstum bei Einzelhandel und Industrieproduktion hinter den Erwartungen zurückblieb.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag mit verschiedenen Vorzeichen.
Der Dow Jones schloss am letzten Handelstag der Woche mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 45.834,22 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen Aufschläge und ging mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 22.141,10 Zählern und damit einem neuen Rekordhoch ins Wochenende.
Die Bewegungen am US-Aktienmarkt hielten sich insgesamt in Grenzen. Kurz vor dem Wochenende kam es zudem vereinzelt zu Gewinnmitnahmen, obwohl die jüngsten US-Konjunkturdaten die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank am kommenden Mittwoch weiter gefestigt haben. "In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX.
Am Donnerstag hatten alle wichtigen New Yorker Börsenindizes neue Höchststände erreicht. Schwache Arbeitsmarktdaten und im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Inflationszahlen stützten die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen leicht senken dürfte. Einige Marktbeobachter halten sogar einen größeren Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten für möglich. Für die nächsten Monate rechnen Ökonomen mit weiteren Lockerungen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen beließ ihren Leitzins am Donnerstag wie erwartet unverändert. Viele Experten werten den jüngsten Zinssenkungszyklus damit als vorerst beendet. Dies könnte die Attraktivität von US-Aktien im Vergleich zu europäischen Dividendenpapieren weiter erhöhen.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen.
In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 am Freitag schlussendlich um 0,89 Prozent an auf 44.768,12 Punkte. Am Montag bleibt der japanische Handel jedoch wegen eines Feiertages aus.
Der Shanghai Composite verliert unterdessen 0,21 Prozent auf 3.862,28 Zähler.
In Hongkong geht es ebenfalls aufwärts. Der Hang Seng notiert am Montag zeitweise 0,22 Prozent im Minus bei 26.329,91 Einheiten (MEZ: 08:55).
Am Montag zeigen sich die Börsen in Ostasien überwiegend freundlich. Händler verweisen vor allem auf die Aussicht auf sinkende US-Zinsen, über die die Fed Mitte der Woche entscheiden wird. Zusätzlich sorgt die neu entfachte KI-Euphorie für Rückenwind.
In Seoul setzt der Kospi seine Rekordrally fort und steigt bereits den zehnten Tag in Folge. Unterstützt wird der Markt durch Regierungspläne, geplante Steueränderungen vorerst zu verschieben. Auch die chinesischen Börsen legen zu. Anleger setzen hier auf neue Impulse aus Peking, nachdem Konjunkturdaten für August - sowohl Industrieproduktion als auch Einzelhandelsumsätze - schwächer als erwartet ausfielen.
Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management, erwartet, dass die Fiskalpolitik im weiteren Jahresverlauf unterstützender wird. Zwar hätten Exporte und Subventionen das Wachstum im ersten Halbjahr gestützt, doch im dritten Quartal habe die Dynamik nachgelassen. "Die Zentralbanker könnten die Politik nach den BIP-Daten im Oktober feinjustieren", so Zhang. Größere Stimuluspakete hält er jedoch nur für wahrscheinlich, wenn das Wachstumsziel von 5 Prozent ernsthaft in Gefahr gerät.
Top Themen
News-Ticker
Ottobock plant Börsengang 2025(08:47 Uhr)
KW 37: So performten die MDAX-Aktien zuletzt(23:47 Uhr)
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend(20:43 Uhr)
Warum die Ölpreise am Freitag steigen(16:31 Uhr)
Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung(16:20 Uhr)
UBS AG: RWE-Aktie erhält Buy(14:07 Uhr)
Britische Wirtschaft stagniert wie erwartet(08:21 Uhr)
Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten(08:00 Uhr)