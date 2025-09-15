DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,41 +0,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1728 ±-0,0%Öl67,23 +0,5%Gold3.636 -0,2%
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus

15.09.25 09:04 Uhr

Trump: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China. Tesla optimistisch - Werk Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben. Chef der Lufthansa-Tochter Swiss schließt Kündigungen nicht aus. Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab. Scope bestätigt Bestnote für Deutschland und Niederlande.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt begibt sich am Montag aufwärts.

Der DAX steigt 0,37 Prozent höher bei 23.785,26 Puntken in den Handel ein.
Der TecDAX beginnt ebenfalls mit Aufschlägen.

Der DAX startet am Montag freundlich in die neue Woche, größere Impulse bleiben jedoch aus.
Konjunkturdaten stehen zum Wochenauftakt nicht an, die Märkte richten den Blick daher auf Dienstag mit den US-Einzelhandelsumsätzen und vor allem auf die Fed-Entscheidung am Mittwochabend. Eine Zinssenkung gilt als sicher, manche Beobachter halten auch einen größeren Schritt um 0,5 Prozentpunkte für denkbar.

Charttechniker Christoph Geyer betont, dass sich der DAX im traditionell schwachen Monat September bislang stabil zeigt. Dennoch sei Vorsicht geboten, da Rückschläge nicht ausgeschlossen seien, bevor im Oktober möglicherweise die Jahresendrallye einsetzt.

Rheinmetall-Aktie: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
