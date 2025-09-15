DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt begibt sich am Montag aufwärts. Der DAX steigt 0,37 Prozent höher bei 23.785,26 Puntken in den Handel ein.

Der TecDAX beginnt ebenfalls mit Aufschlägen. Der DAX startet am Montag freundlich in die neue Woche, größere Impulse bleiben jedoch aus.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenauftakt nicht an, die Märkte richten den Blick daher auf Dienstag mit den US-Einzelhandelsumsätzen und vor allem auf die Fed-Entscheidung am Mittwochabend. Eine Zinssenkung gilt als sicher, manche Beobachter halten auch einen größeren Schritt um 0,5 Prozentpunkte für denkbar. Charttechniker Christoph Geyer betont, dass sich der DAX im traditionell schwachen Monat September bislang stabil zeigt. Dennoch sei Vorsicht geboten, da Rückschläge nicht ausgeschlossen seien, bevor im Oktober möglicherweise die Jahresendrallye einsetzt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte gehen verhalten an den Start. Der EURO STOXX 50 bewegt sich zum Sitzungsbeginn nur wenig. Die neue Handelswoche beginnt an den Börsen zunächst ruhig. Händler beobachten am Montag einen verhaltenen Start, da die Märkte auf die Zinsentscheidung und Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch warten. Vorher seien größere Impulse eher unwahrscheinlich, hieß es. Etwas Bewegung könnte es bei einzelnen Aktien geben, da am Freitag der Große Verfallstag für September-Optionen und -Futures ansteht. Im Fokus stehen zudem die Herabstufung Frankreichs durch Fitch und deren mögliche Folgen. Solange die Renditeaufschläge französischer Anleihen gegenüber Bundesanleihen stabil bleiben, dürfte der Markt damit umgehen können. Belastend wirkten dagegen schwache Konjunkturdaten aus China: Die Arbeitslosenquote stieg, während das Wachstum bei Einzelhandel und Industrieproduktion hinter den Erwartungen zurückblieb. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag mit verschiedenen Vorzeichen. Der Dow Jones schloss am letzten Handelstag der Woche mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 45.834,22 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen Aufschläge und ging mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 22.141,10 Zählern und damit einem neuen Rekordhoch ins Wochenende. Die Bewegungen am US-Aktienmarkt hielten sich insgesamt in Grenzen. Kurz vor dem Wochenende kam es zudem vereinzelt zu Gewinnmitnahmen, obwohl die jüngsten US-Konjunkturdaten die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank am kommenden Mittwoch weiter gefestigt haben. "In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Am Donnerstag hatten alle wichtigen New Yorker Börsenindizes neue Höchststände erreicht. Schwache Arbeitsmarktdaten und im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Inflationszahlen stützten die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen leicht senken dürfte. Einige Marktbeobachter halten sogar einen größeren Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten für möglich. Für die nächsten Monate rechnen Ökonomen mit weiteren Lockerungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen beließ ihren Leitzins am Donnerstag wie erwartet unverändert. Viele Experten werten den jüngsten Zinssenkungszyklus damit als vorerst beendet. Dies könnte die Attraktivität von US-Aktien im Vergleich zu europäischen Dividendenpapieren weiter erhöhen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



