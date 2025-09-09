DAX23.634 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,86 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Nachfrage im Blick

Eckert & Ziegler-Aktie mit Kurssprung nach Analysten-Hochstufung

12.09.25 10:57 Uhr
Eckert & Ziegler-Aktie: Hochstufung sorgt für Aufwind | finanzen.net

Die Aktien von Eckert & Ziegler haben am Freitag von einer optimistischen Analystenstimme profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
17,36 EUR 0,23 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte den Strahlen- und Medizintechnikkonzern von "Hold" auf "Buy" nach oben. Die Papiere kletterten daraufhin im Kleinwerte-Index SDAX um bis zu 4,5 Prozent höher, standen zuletzt via XETRA aber nur noch 1,87 Prozent bei 17,43 Euro im Plus.

Trotzdem gelang ihnen der Sprung über die 21-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend. Damit ging die jüngste Erholung von der vorherigen Konsolidierung nach den Halbjahreszahlen Anfang August weiter. Seit Jahresbeginn haben die Aktien immer noch gut 17 Prozent zugelegt.

Galitsa verwies auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich. Sollte diese erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, könnte die Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler steigen. Der Analyst sprach von beträchtlichen Möglichkeiten. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt.

/niw/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eckert & Ziegler

DatumRatingAnalyst
09:56EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
09:56EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.12.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.05.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
29.03.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
13.05.2020EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.11.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
16.08.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
15.06.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK

