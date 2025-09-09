Eckert & Ziegler-Aktie mit Kurssprung nach Analysten-Hochstufung
Die Aktien von Eckert & Ziegler haben am Freitag von einer optimistischen Analystenstimme profitiert.
Werte in diesem Artikel
Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte den Strahlen- und Medizintechnikkonzern von "Hold" auf "Buy" nach oben. Die Papiere kletterten daraufhin im Kleinwerte-Index SDAX um bis zu 4,5 Prozent höher, standen zuletzt via XETRA aber nur noch 1,87 Prozent bei 17,43 Euro im Plus.
Trotzdem gelang ihnen der Sprung über die 21-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend. Damit ging die jüngste Erholung von der vorherigen Konsolidierung nach den Halbjahreszahlen Anfang August weiter. Seit Jahresbeginn haben die Aktien immer noch gut 17 Prozent zugelegt.
Galitsa verwies auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich. Sollte diese erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, könnte die Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler steigen. Der Analyst sprach von beträchtlichen Möglichkeiten. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt.
/niw/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: Eckert & Ziegler
