Performance unter der Lupe

Wie viel Wert mit einem Investment in Polkadot von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

01.01.26 11:03 Uhr
Bei einem frühen Polkadot-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1,7997 USD 0,0109 USD 0,61%
Charts|News

Polkadot war gestern vor 3 Jahren 4,315 USD wert. Bei einem DOT-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 231,75 Polkadot in seinem Portfolio. Die gehaltenen Polkadot wären am 31.12.2025 414,57 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1,789 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 58,54 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polkadot am 25.12.2025 bei 1,680 USD. Bei 7,773 USD erreichte der Coin am 06.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

