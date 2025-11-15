DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
Eckert Ziegler Aktie

Marktkap. 1,02 Mrd. EUR

KGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EckertZiegler Buy

09:36 Uhr
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
Eckert & Ziegler
16,62 EUR 0,41 EUR 2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern habe durchwachsene Zahlen vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie, hob die Prognosen für den freien Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft aber unter Verweis auf die gute Entwicklung im vergangenen Quartal an./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy

Unternehmen:
Eckert & Ziegler
Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy
16,62 €		 Abst. Kursziel*:
44,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,40%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
-		 Ø Kursziel:
22,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

