Eckert Ziegler Aktie
Marktkap. 1,02 Mrd. EURKGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970
ISIN DE0005659700
Symbol EKZRF
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern habe durchwachsene Zahlen vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie, hob die Prognosen für den freien Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft aber unter Verweis auf die gute Entwicklung im vergangenen Quartal an./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eckert & Ziegler
Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy
|Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,62 €
|Abst. Kursziel*:
44,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,40%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eckert & Ziegler
|24.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.11.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|16.08.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|15.06.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.05.21
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK
|29.03.21
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK
|13.05.20
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK