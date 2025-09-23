Eckert Ziegler Aktie
Marktkap. 1,14 Mrd. EURKGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970
ISIN DE0005659700
Symbol EKZRF
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Harald Hasselmann habe seine positive Einschätzung des Isotopenspezialisten untermauert, schrieb Benjamin Thielmann nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eckert & Ziegler
Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy
|Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,09 €
|Abst. Kursziel*:
32,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,06%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
