Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten
Bei den zuletzt abgerutschten Aktien von Hannover Rück fassen sich die Anleger am Freitag ein Herz.
Werte in diesem Artikel
Sie orientierten sich dabei wohl an einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS, die Analyst Will Hardcastle wegen einer günstigen Bewertung aussprach. Nachdem die Titel des Rückversicherers am Vortag auf ein erneutes Tief seit April gefallen waren, ging es am Freitag für sie via XETRA zuletzt um 2,57 Prozent an der DAX-Spitze nach oben auf 247,40 Euro.
Auch der Kurs von Munich Re folgte diesem Muster mit einem Anstieg um 1,46 Prozent auf 529,60 Euro. Der Chartverlauf sieht bei dem Konkurrenten, dessen Aktien zuletzt ebenfalls auf einem Tief seit April angekommen waren, ähnlich aus. Binnen fünf Wochen hatten die beiden Rückversicherungswerte bis zu 15 Prozent an Wert eingebüßt.
Die Aktie Hannover Rück sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, schrieb Hardcastle. Der Analyst geht aber davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche auszahlen wird. Der Preiszyklus sei schwach, doch genau in diesen Zeiten könne Hannover Rück glänzen. Mit der Aktie bekämen Anleger diese Qualität, während die Bewertung im Vergleich zum Sektor auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Jahren angekommen sei.
/tih/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
