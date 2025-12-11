DAX 24.462 +0,7%ESt50 5.793 +0,7%MSCI World 4.452 +0,2%Top 10 Crypto 12,35 +1,7%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.663 -0,1%Euro 1,1737 +0,0%Öl 61,61 +0,1%Gold 4.308 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Henkel-Aktie unbeeindruckt: Klage gegen Übernahme von US-Klebstoffhersteller Henkel-Aktie unbeeindruckt: Klage gegen Übernahme von US-Klebstoffhersteller
Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
564,60 EUR +5,00 EUR +0,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 70,87 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

08:41 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
564,60 EUR 5,00 EUR 0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Fünfjahresplan des Rückversicherers sei ambitioniert, sollte sich aber erreichen lassen, schrieb der für das Unternehmen ab sofort zuständige Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Er habe nur wenige Anpassungen in dem Modell vorgenommen, das sich bereits eh eng am Gewinnpfad des Managements orientiert habe. Wegen des begrenzten Aufwärtspotenzials zu seinem Kursziel bleibt er mit seinem Halten-Votum in Wartestellung./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
558,40 €		 Abst. Kursziel*:
12,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
564,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,41%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
609,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

dpa-afx Auf Wachstumskurs: Munich Re-Aktie gesucht: Gewinnziel für 2025 bestätigt - Sparmaßnahmen angekündigt Munich Re-Aktie gesucht: Gewinnziel für 2025 bestätigt - Sparmaßnahmen angekündigt
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Kaufen von DZ BANK für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
finanzen.net Barclays Capital verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Overweight in jüngster Analyse
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re announces new Ambition 2030 multi-year strategy and 2026 financial targets
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, buy
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen