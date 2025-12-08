Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 69,24 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Informationen vielversprechend, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Denn ein avisiertes Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von jährlich mehr als 8 Prozent bis 2030 sei attraktiv./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
655,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
547,40 €
|Abst. Kursziel*:
19,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
546,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
608,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
