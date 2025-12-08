DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.408 +0,2%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.532 -0,2%Bitcoin 79.299 -0,6%Euro 1,1661 +0,3%Öl 61,81 -0,5%Gold 4.200 -0,2%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 69,24 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546,80 EUR 6,40 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Informationen vielversprechend, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Denn ein avisiertes Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von jährlich mehr als 8 Prozent bis 2030 sei attraktiv./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
655,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
547,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
546,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
608,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

18:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
18:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

