Munich Re will Gewinn 2026 auf 6,3 Milliarden Euro steigern
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Munich Re strebt für das kommende Jahr ein weiteres Gewinnwachstum an. Wie der Rückversicherungskonzern mitteilte, soll der Gewinn 2026 bei 6,3 Milliarden Euro liegen. Für dieses Jahr wird ein Nettoergebnis von 6 Milliarden Euro erwartet nach 5,7 Milliarden im Vorjahr, wie das DAX-Unternehmen im November bekräftigt hatte. Der Analystenkonsens für nächstes Jahr steht bei 6,35 Milliarden Euro.
Den Versicherungsumsatz erwartet die Munich Re 2026 bei 64 Milliarden Euro gegenüber einer Konsensprognose von 62 Milliarden Euro und einer - zuletzt gesenkten - eigenen Erwartung von 61 Milliarden Euro für dieses Jahr. Die Kapitalanlagerendite wird bei über 3,5 Prozent gesehen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2025 10:35 ET (15:35 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen