Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 70,87 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 587 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Munich Re gehöre weltweit zu den besseren Rückversicherern - mit üppiger Finanzkraft, um sich bietende Chancen zu nutzen, sowie generösen Ausschüttungen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
625,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
534,40 €
|Abst. Kursziel*:
16,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
532,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,35%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
600,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
