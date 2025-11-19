RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 580 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer nach den Zahlen des dritten Quartals und vor einem Kapitalmarkttag, der Mitte Dezember ansteht. Der jüngste Kursrückschlag habe mit Blick auf die Veranstaltung ein gewisses Kurspotenzial geschaffen. Er rechnet mit einer Erhöhung der jährlichen Aktienrückkäufe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com