DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.216 +0,0%Top 10 Crypto 11,02 -9,1%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 72.710 -3,3%Euro 1,1543 +0,1%Öl 62,42 -1,2%Gold 4.034 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse
Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
527,40 EUR -0,80 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 68,87 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

08:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
527,40 EUR -0,80 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 580 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer nach den Zahlen des dritten Quartals und vor einem Kapitalmarkttag, der Mitte Dezember ansteht. Der jüngste Kursrückschlag habe mit Blick auf die Veranstaltung ein gewisses Kurspotenzial geschaffen. Er rechnet mit einer Erhöhung der jährlichen Aktienrückkäufe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
527,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
527,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
602,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
18.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
17.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

TraderFox Meinung Münchener Rück: Versicherungsgigant überzeugt Investoren! Münchener Rück: Versicherungsgigant überzeugt Investoren!
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Vormittag
dpa-afx Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet
finanzen.net XETRA-Handel: DAX bewegt sich mittags im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, buy
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RTE.ie German insurer Munich Re warns of riot risk in Europe
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen