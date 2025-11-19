DAX23.214 +0,2%Est505.536 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.100 -1,3%Euro1,1588 +0,1%Öl62,94 -2,9%Gold4.108 +1,0%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Rheinmetall, TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
ROUNDUP/Swiss Re: Versicherungsprämien wachsen weltweit demnächst weniger stark

19.11.25 13:08 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die weltweiten Versicherungsprämien dürften nach Einschätzung des Rückversicherers Swiss Re in naher Zukunft nur etwas schwächer wachsen als zuletzt. Konkret rechnet das Swiss Re Institute in den kommenden beiden Jahren mit einer realen Zunahme der Versicherungsprämien von jährlich 2,3 Prozent, wie der Schweizer Konzern am Mittwoch mitteilte. Es wird damit etwas unter den durchschnittlich 2,5 Prozent der vergangenen fünf Jahre liegen. Auch in den kommenden Jahren soll sich das Wachstum bei 2,3 Prozent einpendeln.

Im kommenden Jahr dürfte das weltweite reale Prämienwachstum im Schaden- und Unfallgeschäft laut der Prognose zunächst auf 1,7 Prozent sinken. Für das folgende Jahr sagt die Studie ein Plus von 2,5 Prozent voraus.

Trotz vielfältiger globalen Herausforderungen sehen die Studienautoren die Versicherungsbranche in einer Position der Stärke. Dazu trügen die langfristigen Zinsen, der demografische Wandel und technische Innovationen bei. Ferner sei die Branche gut kapitalisiert.

Auch am Thema der künstlichen Intelligenz (KI) kommen Versicherer nicht vorbei. So verändere die Technologie die Arbeitsabläufe in den Wertschöpfungsketten, hieß es weiter. Das Swiss Re Institute schätzt, dass Versicherer im laufenden Jahr 3 bis 8 Prozent ihres IT-Budgets für die Entwicklung von KI aufwenden. Sie versprächen sich davon vor allem eine höhere Effizienz, Zeitersparnis und bessere Arbeitsabläufe.

In naher Zukunft erwarten die Studienautoren aber keine großen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Den Versicherern gehe es zunächst darum, die menschliche Arbeitskraft zu unterstützen und nicht darum, sie durch vollständige Automatisierung von Prozessen zu ersetzen./cg/hr/AWP/stw/jha/

