Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag mit Abschlägen

21.11.25 09:22 Uhr

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 530,20 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 530,20 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 529,80 EUR. Bei 531,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7.630 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 13,90 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 474,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 22,18 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 593,75 EUR.

Am 11.11.2025 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 15,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 7,02 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,86 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 17,72 Mrd. EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 48,00 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet

Aktien-Tipp Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

