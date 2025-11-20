Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 532,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 532,20 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 534,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 531,40 EUR. Zuletzt wechselten 85.271 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,71 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 472,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 11,14 Prozent Luft nach unten.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 22,18 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 592,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 48,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

